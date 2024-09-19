В результате российских обстрелов погиб житель поселка Вильча на Харьковщине

19 сентября войска РФ осуществили обстрел поселка Вильча Чугуевского района Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В результате атаки погиб мужчина: сегодня ему исполнилось 85 лет.

Также в населенном пункте повреждены жилые дома и административные здания.

Напомним утром 19 сентября рашисты обстреляли Купянск Харьковской области. Враг сбросил на город 12 управляемых авиабомб.

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