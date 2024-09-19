В результате российских обстрелов погиб житель поселка Вильча на Харьковщине
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19 сентября войска РФ осуществили обстрел поселка Вильча Чугуевского района Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
В результате атаки погиб мужчина: сегодня ему исполнилось 85 лет.
Также в населенном пункте повреждены жилые дома и административные здания.
Напомним утром 19 сентября рашисты обстреляли Купянск Харьковской области. Враг сбросил на город 12 управляемых авиабомб.