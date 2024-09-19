Россияне атаковали дронами Херсон: два человека госпитализированы

19 сентября, после обеда, российские войска сбросили с дронов взрывчатку на жителей Херсона. Мужчина и женщина получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

В тяжелом состоянии госпитализирован 39-летний мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе около 16.00.

Госпитализирована еще одна пострадавшая. У женщины 58 лет взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, осколочное ранение лица. На момент атаки с дрона она была на улице.

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Также сообщается, что российские оккупационные войска с левого берега обстреляли Инженерное Херсонской городской территориальной громады. Сильно повреждены квартиры, люди чудом уцелели.

"Наши социальные работники уже побывали в Инженерном, составили план мероприятий по ликвидации последствий вражеского удара, предоставили необходимые консультации. КП "Парки Херсона" оперативно установило большой бак для сбора строительного мусора", - написал Мрочко.