Поддержка Украины станет одним из ключевых приоритетов председательства Финляндии в ОБСЕ, - глава МИД Валтонен

Поддержка Украины в ее законной обороне от российского агрессора, будет одним из ключевых приоритетов во время председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене во время представления приоритетов Финского председательства в 2025 году.

"В течение двух с половиной лет полномасштабной агрессивной войны со стороны России Украина продолжает демонстрировать незаурядную стойкость. Наш коллективный долг - поддерживать Украину в ее законной обороне от агрессора. Это является нашей главной задачей и в ОБСЕ", - заявила она.

Министр отметила, что общей темой председательства Финляндии в ОБСЕ будет "устойчивость" - как государств-участников, так и ОБСЕ.

"Способность реагировать на кризисы и восстанавливаться после них становится все более важным для государств-участников в связи с военной агрессией России против Украины", - добавила Валтонен.

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Она подчеркнула, что в 50-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта Хельсинкские принципы и обязательства остаются в силе.

"Суверенитет, в частности право принадлежать или не принадлежать к международным организациям, воздержание от угрозы силой или ее применения, нерушимость границ, территориальная целостность. Мирное разрешение споров, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека и основных свобод. Это - не только обязательства из числа тех, что были согласованы в Хельсинки в 1975 году, но это также юридические обязательства, вытекающие из Устава ООН. Финляндия будет подчеркивать их актуальность в течение всего года, и мы будем громко заявлять об их нарушении", - заявила Валтонен.

Кроме того, она заверила, что поддержка Украины будет одним из ключевых приоритетов Финского председательства в ОБСЕ в 2025 году.

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"Мы должны реагировать на текущие вызовы. Ситуация с безопасностью в Европе является более непредсказуемой, чем когда-либо после окончания холодной войны. Поддержка Украины остается приоритетом. В то же время Финляндия привержена работе во всем регионе ОБСЕ, направленной на урегулирование конфликта, ослабление напряженности и развитие доверия", - добавила министр.