Столтенберг: Чем больше оружия мы дадим Украине, тем быстрее наступит мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Запад может приблизить завершение войны в Украине, если увеличит свою военную помощь Киеву.

Об этом он сказал на мероприятии Немецкого фонда Маршалла в четверг, 19 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Столтенберг отметил, что "самый быстрый способ закончить войну - это проиграть ее", но это приведет не к миру, а к российской оккупации.

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"Сегодня Путин считает, что может достичь своих целей на поле боя. И он верит, что может переждать нас. Именно поэтому он продолжает вести свою жестокую войну. Я не верю, что мы можем заставить Путина передумать. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты", - добавил он.

Генсек НАТО считает, что для этого Запад должен предоставить Украине как можно больше оружия, чтобы правитель Кремля отказался от мысли, якобы может силой захватить украинские территории.

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"Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну. И чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война", - подытожил Столтенберг.