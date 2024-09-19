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Россияне милитаризируют детей из оккупированной части Запорожской области, - Лубинец

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Омбудсмен Дмитро Лубінець

Дети из временно оккупированной Запорожской области прошли очередную военную подготовку от оккупантов.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам мониторинга оккупационных пабликов выявлено, что российские "наставники" обучали детей особенностям обращения с автоматом и отработке стрельбы из различных положений.

Захватчики заставляют украинских детей носить униформу и шагать под триколорными флагами.

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Оккупанты сначала завербовали их к вступлению в милитаризованные "патриотические" движения вроде "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за вражеское российское.

Украинские дети становятся инструментом в большой игре РФ, где детство уже не имеет значения.

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Такие действия Российской Федерации, как милитаризация, являются серьезным нарушением прав ребенка. Призываю международное сообщество к более активным действиям и надлежащим правовым последствиям для РФ! Зло должно быть наказано!" - рассказал Лубинец.

Омбудсмен Дмитро Лубінець про мілітаризацію росіянами українських дітей

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Топ комментарии

  • Vika Lysenko
    Ваша Зграя здала Україну послідовно , крок за кроком , розмінувавши всі підходи , а Чогар показово- нахабно , бувши 100 разів попередженими і повивозили війська , наказавши передати ОЗБРОЕННЯ ТЕРРОРИСТАМ ! Баканов наказував все борсати і тікати ! За ЗРАДУ ВСІХ КРИШУЄ ЗЕІУДА , який , мав бути ГУАЛЯЙТЕРОМ
  • саша паламарчук
    істоти які вибрали самознищення не є нацією. нація це 25 %
  • Анатолий К 65c6a92d
    Це все нa совісті зеленої згрaї слугориг. Це ви зaлишили нaших громaдян в окупaції. Це ви вигнaли з крaїни 8 мільйонів громaдян до ЄС. Це ви витрaчaли держaвний бюджет нa гульки по Трускaвцях, Буковелях і морях, a нaрод просто зрaдили, a сьогодні нaм розповідaєте які погні кaцaпи? Ми знaли що вони тaкі, aле нaрід 73% не знaв, що ви не крaще кaцaпів.
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