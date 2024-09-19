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Столтенберг: Без членства в НАТО не будет стабильной безопасности для Украины

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Єнс Столтенберг

Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед уходом в отставку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам генсека НАТО, самый быстрый способ закончить войну в Украине - проиграть ее. Но в таком случае будет не мир, а оккупация.

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Также, Столтенберг добавил, что любое будущее мирное соглашение должно быть подкреплено мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности, чтобы обеспечить прочный мир.

"Без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе. А без членства в НАТО не будет прочной безопасности для Украины. Двери НАТО открыты. Украина присоединится (к Альянсу. - Ред.)", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Чим менше днів до закінчення терміну - тим хоробріший Столтенберг. Я так думаю, в перший же день після своєї відставки він закличе наступного генсека не боятися, а терміново ввести натівські війська в Україну і в'ї*ати ракетами по москві. А в разі відмови назве його боягузом!
  • Перехватчик
  • Ihor Djoboldin
    Да ,риторика Єнса у 2022 і зараз ,як небо і земля.Нажаль ,що у 2022 його месседжі були більш антиукраїнсьми"яка авіація,які ракети,яке закрите небо,яке НАТО для України !
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