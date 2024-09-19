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Принудительный возврат беженцев-мужчин в Украину невозможен, - еврокомиссар Йоханссон

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біженці,європа,іспанія

Профильный еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их поле, возрасте, военнообязанности, невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите (документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС. - Ред.)", - отметила еврокомиссар.

На уточняющий вопрос, помог ли бы ЕС Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоханссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", - подчеркнула Йоханссон.

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Топ комментарии

  • Devid Dyxovni
    Люди 30 лет платили налоги, работали за мизерную зарплату в стране, а власть всех предала и продолжает предавать давая бронь полиции, артистам цирка и другим сомнительным категориям.
  • Melnyk Vasyl
    Треба терміново відправити кілька патужних рішал на фронт, щоб зрозуміли ті проблеми, які вони створили своєю туповатою совковою ,а може і зрадницькою командою.
    За громадян України треба боротися, а не за олігархів, злодіїв і аферистів.
  • Bohdan Butylevych 7dbd9f47
    Кріпаки розбіглися....біда..тепер хоч самим впрягайся!?)))
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