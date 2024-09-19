Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал оккупантов на Донетчине, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны смогли уменьшить "штурмовой потенциал" российских войск в Донецкой области.

Об этом он сказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня было много работы с военными, со специальными службами. Доклад Главкома Сырского, доклад Службы внешней разведки, совещание с министром обороны Украины и главой Службы безопасности Украины. Формируем наполнение для детальных, основательных переговоров с партнерами. И это касается как Донетчины, так и других направлений", - рассказал президент.

По его словам, Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал врага на Донецких направлениях, несмотря на это ситуация остается крайне сложной.

Зеленский добавил, что для устойчивости боевых бригад делается все необходимое.

"И отдельно - операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это - важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", - резюмировал глава государства.

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