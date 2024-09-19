Исключить Россию из Совбеза ООН невероятно сложно. Мы сосредоточены на возможных вещах, - Госдепартамент США

Исключение России из Совета Безопасности ООН по Уставу Организации Объединенных Наций крайне сложно достичь.

Такую позицию высказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть в Устав ООН, это - то, чего было бы невероятно трудно достичь", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он отметил, что такие призывы звучат не впервые с тех пор, как Россия начала и расширила вторжение в Украину.

"Мы сосредоточены на вещах, которые возможны", - добавил представитель Госдепа.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что любой член Совбеза ООН, который ведет незаконную войну, "такую как Россия сейчас ведет в Украине", должен быть исключен из организации.