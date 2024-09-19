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Исключить Россию из Совбеза ООН невероятно сложно. Мы сосредоточены на возможных вещах, - Госдепартамент США

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Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Исключение России из Совета Безопасности ООН по Уставу Организации Объединенных Наций крайне сложно достичь.

Такую позицию высказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть в Устав ООН, это - то, чего было бы невероятно трудно достичь", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он отметил, что такие призывы звучат не впервые с тех пор, как Россия начала и расширила вторжение в Украину.

"Мы сосредоточены на вещах, которые возможны", - добавил представитель Госдепа.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что любой член Совбеза ООН, который ведет незаконную войну, "такую как Россия сейчас ведет в Украине", должен быть исключен из организации.

Топ комментарии

  • Desar
    А включал ее туда кто? Вот он пусть и выключит. И вообще зачем ООН если оно ничего не может делать? Даже лига наций которую все обвиняют в беззубости и не жизнеспособности исключила СССР после нападения на финнов
  • Sascha Alexander
    Чому важко ?! Просто, нехай кацапи покажуть хоть якийсь документ підтверджуючий їхне право бути в радбезі!!!
    Прикол в тім, що такого документа просто не існує. Ба, більше - всі про це знають, але роблять вигляд, що все законно... 😡
  • sky hawkA4
    ООН знаходиться в США. Всі до останньої прибиральниці жирують за рахунок США. Вашингтон накаже виключити ніхто навіть не пікне. Навіщо ця клоунада? Щоб зображати "міжнародний порядок"? Навіть бомжі в Африці знають що це фікція.
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