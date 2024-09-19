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США обсуждают с партнерами возможность применения западного оружия по РФ, - Госдепартамент США

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Держдепартамент США

США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.

Такую позицию обнародовал в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в контексте принятия Европарламентом резолюции с призывом снять ограничения с Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это то, о чем мы говорим с нашими союзниками и партнерами в течение определенного времени", - отметил Миллер.

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Он напомнил, что некоторые европейские страны, равно как и США, разрешили Украине использовать определенные виды вооружений по целям у России в районе границы.

"Что касается других стран, они, конечно, должны принимать собственные решения о том, какое разрешение они предоставляют на использование любого оружия, которое передают Украине. И об этом мы продолжим говорить с нашими союзниками и партнерами", - отметил представитель Госдепа.

Топ комментарии

  • belge
    Сами во время войны не парились. Утюжили бомбами немецие и японские города на кизяк. В одном Токио за одну бомбардироку 100 000 тысяч человек убили. Больше, чем атомной бомбой. Ни про гуманизм не вспоминали, ни про эскалацию. А тут мнутся уже два года.
  • Pan Lipko
    Сенсу не більше ніж у підготовці імпотента до статевого акту.
  • Yurii Overko
    Ахаха, чоловіче, ти що з дуба впав, та держдеп забравши в нас ядерну зброю ..уй ложив на майбутнє держави Україна. Головне що вся ядерна зброя в руках їхнього колеґи з Москви опинилася, а на нас і наше майбутнє вони ходили товстенького
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