США обсуждают с партнерами возможность применения западного оружия по РФ, - Госдепартамент США

США продолжают обсуждать с партнерами возможности разрешить Украине применение западного оружия по территории РФ, впрочем каждая страна имеет право сама решать этот вопрос.

Такую позицию обнародовал в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в контексте принятия Европарламентом резолюции с призывом снять ограничения с Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это то, о чем мы говорим с нашими союзниками и партнерами в течение определенного времени", - отметил Миллер.

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Он напомнил, что некоторые европейские страны, равно как и США, разрешили Украине использовать определенные виды вооружений по целям у России в районе границы.

"Что касается других стран, они, конечно, должны принимать собственные решения о том, какое разрешение они предоставляют на использование любого оружия, которое передают Украине. И об этом мы продолжим говорить с нашими союзниками и партнерами", - отметил представитель Госдепа.