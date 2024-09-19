МИД о предложениях относительно статуса Крыма: Территориальная целостность Украины не может быть предметом компромиссов
Министерство иностранных дел вечером в четверг, 19 сентября, заявило о недопустимости компромиссов относительно территориального статуса Крыма после того, как глава польского МИД Радослав Сикорский предложил передать его под мандат ООН и провести там референдум.
Соответствующий комментарий "относительно неприемлемых предложений на тему будущего статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь" опубликован на сайте МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым - это Украина. Точка.
На стороне Украины наши Силы обороны, партнеры, Устав ООН и международное право.
Крым - это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров.
Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления.
Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным способом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права.
Президент Украины в рамках Формулы мира предложил четкое видение достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и мира. Приглашаем всех, кто уважает международное право и Устав ООН, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира как единственного пути к восстановлению справедливого и устойчивого мира в Европе", - говорится в комментарии МИД Украины.
МИД Украины не уточнил, почему опубликовал этот комментарий, но он появился после того, как глава МИД Польши Сикорский предложил отдать Крым ООН для проведения референдума.