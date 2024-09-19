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Улица Богдана Ступки и площадь в честь НАТО: в Киеве переименовали 13 объектов

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Київ

В столице изменили названия еще 13 городских объектов: восемь из которых переименованы в процессе дерусификации и декоммунизации, а пять - на общих основаниях.

Об этом сообщили в Киевсовете, передает Цензор.НЕТ.

Переименование по районам:

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Дарницкий район:

  • улица Ивана Тургенева получила название улица Николая Волковича.

Днепровский район:

  • улицу Петра Чаадаева переименовали в улицу Елизаветы Шахатуни.

Подольский район:

  • улица Брюсова стала улицей Валентины Радзимовской;

  • парку возле кинотеатра Тараса Шевченко присвоили название " Кристерова горка

    ".

Печерский район:

  • улицу Станиславского переименовали в улицу Богдана Ступки.

Святошинский район:

  • парк "Юность" переназвали на парк "Гамбургский";

  • улица Октябрьская стала улицей Сулимовской;

  • улицу Сергея Есенина переименовали в улицу Скарбова;

  • парку на улице Михаила Котельникова, 26-32, присвоили имя Михаила Реуцкого.

Соломенский район:

  • улица Боткина стала улицей Профессора Павловского;

  • безымянную площадь между улицами Сичеславской и Георгия Кирпы назвали "площадью Североатлантического альянса".

Шевченковский район:

  • переулок Бехтеровский назвали переулком Варяжским;

  • сквер на улице Прорезной (между домами №3 и №5) получил название "Украинского радио".

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Топ комментарии

  • Trevo Trow
    Треба було підколоти партнерів - назвати площа "Потужної Рішучості НАТО".
  • НБ
    Після того як Богдан Ступка знявся в відверто антиукраїнському фільмі "Тарас Бульба" бо гроші любив сильно. Дуже сильно. В нього був вибір. І він вибрав гроші і ганьбу. А потім решту життя розказував що кацапи "змонтували". Тут все просто "одін раз і підарас".
  • User User e27339ea
    НАТО ближче ніж ми всі думали.
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