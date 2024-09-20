Россияне проводят фильтрационные меры в Крыму с целью выявления "неблагонадежных" элементов, - Центр нацсопротивления
Российские оккупанты начали новые меры фильтрации в Крыму с целью выявления "неблагонадежных" элементов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Блокирование целых районов и тщательная проверка местных жителей продолжается во временно оккупированном Крыму. Такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления "неблагонадежных" элементов. Происходит все под видом военных учений "барс-Крым". Местный гауляйтер Аксенов призвал крымчан содействовать в проведении учений", - говорится в сообщении Центра.
Отмечается, что такие рейды враг проводит регулярно на временно оккупированных территориях.
"Недавно усилили контроль всех гражданских, которые планируют выезд с ВОТ Херсонщины. Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку", - добавляют в ЦНС.