Россияне проводят фильтрационные меры в Крыму с целью выявления "неблагонадежных" элементов, - Центр нацсопротивления

Российские оккупанты начали новые меры фильтрации в Крыму с целью выявления "неблагонадежных" элементов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Блокирование целых районов и тщательная проверка местных жителей продолжается во временно оккупированном Крыму. Такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления "неблагонадежных" элементов. Происходит все под видом военных учений "барс-Крым". Местный гауляйтер Аксенов призвал крымчан содействовать в проведении учений", - говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что такие рейды враг проводит регулярно на временно оккупированных территориях.

"Недавно усилили контроль всех гражданских, которые планируют выезд с ВОТ Херсонщины. Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку", - добавляют в ЦНС.

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