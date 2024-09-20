Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить собственные запасы

Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить запасы, необходимые для поддержания уровня собственной боеготовности. Однако Пентагон работает над тем, чтобы Украина получила всю обещанную помощь.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы действительно планируем использовать сумму, выделенную в пределах полномочий (для Украины - Ред.)", - сказала Сингх.

Она добавила, что администрация работает с Конгрессом, чтобы продлить действие полномочий после завершения финансового года, который истекает в конце сентября. В этой связи Сингх заверила, что правительство намерено "использовать каждый доллар и каждый цент".

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По ее словам, сейчас осталось $5,8 млрд неиспользованной суммы в рамках президентских полномочий для Украины.

В то же время, пока Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить запасы, необходимые для поддержания уровня собственной боеготовности. Она напомнила, что долгое время, пока Конгресс принимал масштабный пакет помощи Украине, Пентагон не мог пополнить свои запасы.

Сингх также заверила, что в Конгрессе сохраняется двухпартийное согласие относительно обеспечения поддержки для Украины.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что в Пентагоне сократились запасы оружия, из-за чего США стараются не отправлять много помощи за один раз.

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