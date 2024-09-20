Россия в очередной раз массированно атаковала Украину шахедами: взрывы прогремели в ряде областей

Российские захватчики с вечера 19 сентября атаковали территорию Украины ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные отмечали, что большинство вражеских беспилотников направлялись в сторону западных областей.

Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.

В течение ночи и утром "Суспільне" сообщало о взрывах в Запорожье, Хмельницкой области, в Ивано-Франковске и Ровно. Также в Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

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Сейчас официальной информации о последствиях атаки и работе ПВО нет.