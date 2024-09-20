ЕС призвал государства, ратифицировавшие Римский статут, исполнять ордера на арест Путина и некоторых его должностных лиц, выданные МКС

Евросоюз призвал государства, которые ратифицировали Римский статут, выполнять свои обязательства. Речь идет об аресте правителя РФ Владимира Путина, поскольку Международный криминальный суд выдал на него ордер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Укрінформ" со ссылкой на заявление, которое было обнародовано во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В ЕС говорят о глубокой обеспокоенности судьбой украинских детей и других гражданских, который Россия незаконно переместила.

"Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", - указывается в заявлении.

Кроме того, ЕС требует немедленно освободить всех лиц, незаконно лишенных РФ свободы, "включая трех произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ".

"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным криминальным судом, в том числе - против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского статута обязаны выполнять ордера на арест, выданные МКС", - отметили в ОБСЕ.

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Напомним, 2 сентября Путин посетил Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МКС. Однако российского диктатора заверили, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного криминального суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

Прокурор Международного криминального суда Карим Хан заявил, что подобные визиты российского диктатора Владимира Путина за границу в страны, подписавшие Римский статут, являются исключением, а не нормой.