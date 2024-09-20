На Львовщине обломки "шахеда" упали на помещение бывшего колхоза, повреждены автомобили

Воздушная тревога продолжалась на Львовщине с 03:56 по 04:32 20 сентября. Силы ПВО ВК "Захід" уничтожили вражеский беспилотник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В результате падения обломков БПЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел нашей области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили пожарные. Привлекали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники".

В результате падения обломков повреждены три автомобиля (1 грузовой и 2 легковых), в жилых домах неподалеку выбиты окна.

"По данным на этот час, жертв или пострадавших нет", - отметил Козицкий.

Напомним, российские захватчики с вечера 19 сентября массированно атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой области, в Ивано-Франковске и Ривно. Также в Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

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