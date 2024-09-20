В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области

Утром 20 сентября в Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 7:00 выявлено увеличение пыли в атмосфере. Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области, в частности в Вышгородском районе.

В связи с этим, жителям столицы рекомендуют воздержаться от проветривания помещений, ограничить длительное пребывание на улице, пить достаточное количество воды, а также использовать очистители воздуха, если таковые имеются. С целью улучшения ситуации, жителей призывают придерживаться указанных рекомендаций до нормализации состояния воздуха.

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