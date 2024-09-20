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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 639 480 человек (+1340 за сутки), 8725 танков, 18 212 артсистем, 17 132 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 639 480 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 639 480 (+1340) человек,
  • танков - 8725 (+20) единиц,
  • боевых бронированных машин - 17 132 (+39) единицы,
  • артиллерийских систем - 18 212 (+35) единиц,
  • РСЗО - 1189 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 949 (+2) единиц,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 469 (+52) единиц,
  • крылатых ракет - 2593 (+1) единицы,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 898 (+59) единиц,
  • специальной техники - 3115 (+6) единиц.

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За добу ліквідовано 1340 окупантів

Топ комментарии

  • Germes d30054e3
    Нічогенько так танків налупили та й дві ппо підловили 👏
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3866 день москальсько-української війни.
    161 одиниця техніки та 1340! чумардосів за день.
    Логістика файно, Броня і арта підтягуються.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 639 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • володимир омельянов
    Схоже ракшиські виродки отримали техніку і знову поперли вперед за свового бісноватого фюрера ну і отримали . Слава ЗСУ !
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