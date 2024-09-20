Общие боевые потери РФ с начала войны - около 639 480 человек (+1340 за сутки), 8725 танков, 18 212 артсистем, 17 132 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 639 480 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 639 480 (+1340) человек,
- танков - 8725 (+20) единиц,
- боевых бронированных машин - 17 132 (+39) единицы,
- артиллерийских систем - 18 212 (+35) единиц,
- РСЗО - 1189 (+0) единиц,
- средств ПВО - 949 (+2) единиц,
- самолетов - 369 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 469 (+52) единиц,
- крылатых ракет - 2593 (+1) единицы,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 898 (+59) единиц,
- специальной техники - 3115 (+6) единиц.