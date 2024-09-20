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Россия и Китай должны участвовать в Саммите мира: должен состояться диалог о мирном соглашении, а не капитуляции, - глава МИД Италии Таяни

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антоніо,таяні

Италия не ведет войны с Россией и выступает за мирную конференцию, на которой будет возможен диалог о прекращении войны, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает RAI.

"Я - за мирную конференцию, в которой, как сказал сам Зеленский, должны участвовать Российская Федерация, а также Китайская Народная Республика. Однако я считаю, что Россия должна прийти на конференцию не с решением - капитуляция или поражение Украины - иначе это не было бы мирным соглашением", - сказал Таяни.

Как отмечается, по итогам Глобального саммита мира 94 участника уже подписали его коммюнике. Сейчас идет подготовка ко Второму саммиту мира.

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Топ комментарии

  • gemixx11 07198661
    Друже..перестань дивитись шмарафон..
  • Игорь Фазлиахметов
    а почему не поджать? зеленский и вся его грядка только и твердят, что всякие саммиты, форумы и другие шумные представления, без московии скучны! так , что вовик инициатор приглашений!
  • Деніс Войцеховський
    ***** не погодиться ні на який мір, крім того, що вигідний йому.
    Умови дві: нейтральність (читай припинення зовнішньої допомоги ЗСУ), і збереження захоплених територій.
    Але можливі варіанти.
    Забереться на лінію 24.02.2022, але треба зняти ВСІ санкції та гарантувати полную нєйтральность України.
    Залишиться там, де є, дозволить НАТО і ЄС, але - скорочення і роззброєння ЗСУ.
    Будь-який з варіантів - відкладена смерть України.
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