Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, - указ

В четверг, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ указ №640/2024 обнародован на сайте Офиса Президента.

В персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего утвердили внештатного советника президента Украины Александра Камышина.

Также глава государства ввел в Ставку вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий Алексея Кулебу, министра иностранных дел Андрея Сибигу, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

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В то же время из состава исключили бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 13 сентября президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.

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