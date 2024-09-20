На фронте за сутки - 226 боевых столкновений, половина из них - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 76 авиаударов, сбросив 115 КАБов. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 192 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности, Ястребиное, Павловка, Кекино, Рудневое, Реки, Большая Рыбица, Харьков, Купянск-Узловой, Купянск, Петропавловка, Подолы, Твердохлебово, Боровая, Сиверск, Дружба, Клебан Бык, Петровка, Екатериновка, Александрополь, Трудовое, Елизаветовка, Дальнее, Павловка, Благодатное, Каменское, Камышеваха, Новояковлевка, Юльковка, Малокатериновка и Николаевка.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского.
На Сиверском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Всего состоялось восемь боестолкновений.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Курдюмовки и Ивановского.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отбили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродики и Мариновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 63 атаки у Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Времевском направлении враг совершил шесть штурмовых действий неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении оккупанты продолжают пытаться выбить украинские подразделения с позиций. Шесть атак россиян не имели успеха в районах Пятихаток, Работино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении произошло три боевых столкновения с врагом в островной зоне дельты Днепра.
На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Операция в Курской области
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бомбить собственную территорию. За минувшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиаударов, сбросив при этом 27 КАБов.
Удары по врагу
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 26 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления, три средства РВиА, два средства ПВО и три пункта управления БПЛА.
В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 20 танков, 39 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, два средства ПВО, 52 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 59 автомобилей и шесть единиц специальной техники врага.