РФ атаковала Киевщину "шахедами": Попадания не допущены, загорелась трава после падения обломков
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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область "шахедами".
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В области работали силы ПВО, есть сбитые цели. В то же время попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, пострадавших нет.
"В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы", - добавили в ОВА.