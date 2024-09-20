Памятник Пушкину снесут в Одессе, все соответствующие распоряжения подписаны, - ОВА

В Одессе таки демонтируют памятник русскому поэту Александру Пушкину. Такого решения от местных властей очень долго требовали одесситы.

Об этом заявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер в интервью Города силы, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили его, планируют ли сносить памятник Пушкину. Кипер отметил, что уже подписаны все распоряжения и разосланы во все соответствующие структуры.

"Да, он - также в распоряжении, есть подпись по его сносу. Сегодня разошлись все письма по сносу таких памятников", - заявил глава Одесской ОВА.

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Памятник Пушкину в Одессе

Памятник соорудили еще в 1887-1889 годах на Приморском бульваре Одессы.

До и после начала полномасштабного вторжения жители Одессы и другие активисты требовали от местных властей снести этот памятник, аргументируя это тем, что памятник Пушкину является символом российской оккупации. Но местные власти отвергали такие заявления.

Отметим, что 23 августа городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину в городе нельзя сносить, поскольку он внесен в реестр ЮНЕСКО.

"Сегодня приходят любые делегации европейские, европейские туристы, - они знают, кто такой Пушкин, и говорят, что он был, работал, написал какие-то произведения свои. Он был здесь, кстати, в ссылке. Плюс когда мы подавали в ЮНЕСКО наше мотивационное досье, мы же отмечали, и об этом знают в ЮНЕСКО, что это культурное наследие", - сказал мэр.

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