Били из авиации, РСЗО, артиллерии и БПЛА: Последствия ударов РФ по Запорожской области
Российские оккупанты атаковали Запорожье и область из различных видов вооружения, есть разрушения. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, оккупанты нанесли 6 авиаударов по Запорожью, Камышевахе и Каменскому.
110 БПЛА различной модификации атаковали Степногорск, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Щербаки.
Также россияне совершили 10 обстрелов из РСЗО, в частности накрыли Гуляйполе, Зализнычное, Работино, Малую Токмачку, Преображенку и Новоандреевку.
"162 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки", - отметил он.
В результате обстрелов есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Гражданские не пострадали.