Ночная атака "шахедов": беспилотник пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС

20 сентября, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. Сегодняшний инцидент с "шахедом" возле ХАЭС очередное подтверждение",

Напомним, о пролете шахеда вблизи ХАЭС также сообщалось 12 сентября.

Этой ночью, 20 сентября россияне массированно атаковали Украину "шахедами". Взрывы раздавались в Запорожье, Хмельницкой области, в Ивано-Франковске и Ривно. Также в Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

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