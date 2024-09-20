Россияне бьют по промышленным и частным объектам Покровска

За минувшие сутки российские военные обстреляли промышленную зону, ударили по частному предприятию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

Вчера, 19 сентября, около 17.00 произошел обстрел в районе промышленной зоны вблизи путепровода станции "Новая", в результате которого повреждены здания одного из частных предприятий.

В 21.35 враг нанес очередной удар по частному предприятию в районе ул.Железнодорожная. Информация о пострадавших не поступала.

Около 22.00 произошел обстрел с.Первое Мая, в результате которого получил повреждения местный магазин.

Сегодня утром под вражеский удар снова попали частные коммерческие объекты. Сейчас местные пожарные ликвидируют пожар, который произошел на месте попадания.

"Оккупанты цинично уничтожают критическую инфраструктуру, промышленность и бизнес. Все то, от чего зависит жизнедеятельность общества", - отмечаются в ГВА.

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