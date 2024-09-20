В Волчанске враг проводит воздушную разведку, ударил "Солнцепеком" по прилегающим к Агрегатному заводу кварталам, - ОТГ "Харьков"

Российские захватчики на Харьковщине атакуют Силы обороны, пытаются восстановить боеспособность своих войск, наращивают систему связи, проводят воздушную разведку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке ОТГ "Харьков".

Враг основное внимание сосредоточил на восстановлении боеспособности штурмовых групп 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии и ведении воздушной разведки в Глубоком. Мероприятия логистического обеспечения с использованием мототехники пытался провести в Красном.

Неподалеку Лукьянцев противник наращивает систему связи. В районе Липцев враг провел мероприятия логистического обеспечения подразделений на передовых позициях и пополнил боекомплект минометных расчетов.

В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, спланировал мероприятия внутренней ротации. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по районам города, прилегающим к Агрегатному заводу.

Боевые действия и потери врага

За прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения, российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов и 51 удар дронами-камикадзе. Осуществили 405 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 92 существа, из них безвозвратные - 35, санитарные - 57.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 74 единицы вооружения и военной техники, в частности:

8 артиллерийских систем;

9 автомобилей;

3 единицы специальной техники;

54 БпЛА.

Уничтожено:

50 укрытий для личного состава;

место хранения боеприпасов;

пункт управления БпЛА.

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