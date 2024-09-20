Утром Киев оказался на первом месте по уровню загрязненности воздуха в мире. ИНФОГРАФИКА

На утро 20 сентября Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.

Отмечается, что по состоянию на 9:00 в Киеве уровень загрязнения воздуха - нездоровый. Индекс качества воздуха составляет 173 US AQI.

На второй строчке рейтинга Каир (Египет), третий - Багдад (Ирак).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что утром в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Среди причин называют пожары в экосистеме Киевской области, в частности, в Вышгородском районе.