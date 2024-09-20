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Утром Киев оказался на первом месте по уровню загрязненности воздуха в мире. ИНФОГРАФИКА

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У Києві фіксують погіршення якості повітря

На утро 20 сентября Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.

Отмечается, что по состоянию на 9:00 в Киеве уровень загрязнения воздуха - нездоровый. Индекс качества воздуха составляет 173 US AQI.

На второй строчке рейтинга Каир (Египет), третий - Багдад (Ирак).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области

Київ опинився на першому місці за забрудненим повітрям у світі

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что утром в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Среди причин называют пожары в экосистеме Киевской области, в частности, в Вышгородском районе.

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Топ комментарии

  • Василь Воробець
    І в навалюванні кацапам на першому,так що не все так погано
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Хоч в чомусь ми на першому місці..
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Під Києвом торфяники постійно горять. Раніше від жари й дебілів-шашличників, зараз добавились збиті об'єкти.
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