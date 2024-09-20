Продажа американского оружия Тайваню нарушает "принцип единого Китая", - Минобороны КНР

В китайском Минобороны осудили продажу американского вооружения Тайваню, потому что это серьезно нарушает "принцип единого Китая" и положения совместных коммюнике между Пекином и США.

Об этом заявил представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Продажи американского оружия китайскому региону Тайвань серьезно нарушают принцип одного Китая. Мы выступаем против этого и выразили США решительный протест", - отметил он.

Он обвинил власти Тайваня в эскалации напряженности в Тайваньском проливе и создании "угроз безопасности и благосостоянию тайваньских соотечественников".

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"Тайваньский вопрос является первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Мы призываем Соединенные Штаты выполнять свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня и прекратить его вооружать", - подчеркнул Сяоган.

Представитель Минобороны КНР добавил, что китайская армия будет продолжать усиливать военную подготовку и принимать решительные меры для препятствования любому "сепаратистскому заговору о независимости Тайваня".

Принцип единого Китая

Принцип единого Китая заключается в том, что как Тайвань, так и материковый Китай являются неотъемлемыми частями единого Китая.

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Закрепленный в Консенсусе 1992 года принцип единого Китая в настоящее время является официальной позицией китайского правительства и признавался Китайской Республикой в разное время, в зависимости от того, какая политическая партия находилась у власти.

Согласно этому "консенсусу", оба правительства признавали существование лишь одного суверенного государства, охватывающего территории материкового Китая и Тайваня, но не решали, какое из двух правительств является легитимным правительством этого государства.