На оккупированной Луганщине захватчики отложили "строительство" шести мусорных свалок

За два года оккупанты на территории так называемой "ЛНР" продвинулись лишь в обещаниях по строительству шести всероссийских свалок. Из них пока определились с точным местоположением только одной и заявили о выделении 160 миллионов рублей на проект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Свозить мусор туда планируют как с захваченных территорий, так и из соседних регионов РФ. Ежегодно - по 350 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Однако пока оккупанты ограничились созданием штаба для решения проблемы обращения твердых коммунальных отходов, оставив ее решение на региональном уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На ВОТ Луганщины бушуют пожары: россияне ввели режим чрезвычайной ситуации