В Киеве воздух насыщен пылью, сажей и дымом. Причина - горение торфяников, - Минэкологии
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Причиной плохого качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина - горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), которые являются компонентами дыма", - говорится в сообщении.
Жителям столицы рекомендуют:
- ограничить пребывание на улице;
- воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
- плотно закрывать окна и двери;
- отказаться от проветривания квартиры;
- по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку в жилых помещениях;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.
20 сентября в КГГА сообщили, что в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха.
Также Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом по состоянию на утро 20 сентября.