Новости

В Киеве воздух насыщен пылью, сажей и дымом. Причина - горение торфяников, - Минэкологии

2 82412
У Києві повітря насичене пилом, сажею і димом. Горять торфовища

Причиной плохого качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина - горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), которые являются компонентами дыма", - говорится в сообщении.

Жителям столицы рекомендуют:

  • ограничить пребывание на улице;
  • воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
  • плотно закрывать окна и двери;
  • отказаться от проветривания квартиры;
  • по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку в жилых помещениях;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.

Читайте также: В Киеве возможно ухудшение качества воздуха из-за пожара под Вышгородом, - КГГА

20 сентября в КГГА сообщили, что в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

Также Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом по состоянию на утро 20 сентября.

Читайте также: Авиаудар по предприятию в Сумах: Фиксируется превышенное содержание диоксида серы и азота в воздухе

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Виталий Еременко
    Це наслідки осушування та меліорації земель. Якщо б була державна воля - цей процес зворотній. Прибрать меліораційні канали, підняти цим рівень грунтових вод і нічого, ніколи на торфяниках не буде горіти.
  • Олена Тихонова b920a9e0
    Спробуйте погасіть торф'яник. Літак не допоможе.
  • Mart
    Ці торфяники постійно горять, невже за багато років неможна будо щось зробити?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости