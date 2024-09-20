НАПК не обнаружило нарушений в декларациях эксначальника кибердепартамента СБУ Витюка

Уровень жизни Ильи Витюка и членов его семьи соответствует задекларированным ими доходам.

Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод сделало Нацагентство по противодействию коррупции.

Они проверили образ жизни бывшего руководителя кибердепартамента СБУ. И никаких нарушений не нашли.

Проверка длилась с апреля по сентябрь этого года. НАПК установило, что стоимость имущества, приобретенного семьей Витюка после ноября 2019 года (с этого момента декларации чиновников проверяются НАПК), не превышает законных доходов семьи.

"По результатам мониторинга образа жизни не установлено несоответствие уровня жизни задекларированным им имуществу и доходам", – подчеркнули в НАПК.

Напомним, что вопросы к Витюку возникли после сюжета "Слидство.Инфо" в апреле. По мнению журналистов, квартира, купленная супругой чиновника, стоит дороже, чем указано в декларации. На самом деле, она приобретена по рыночной цене и без ремонта. А жена занимается предпринимательством, имея зарегистрированное ФЛП, доходы которого задекларированы, как того требует закон.

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