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НАПК не обнаружило нарушений в декларациях эксначальника кибердепартамента СБУ Витюка

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НАЗК перевірило Вітюка: Порушень не знайшли

Уровень жизни Ильи Витюка и членов его семьи соответствует задекларированным ими доходам.

Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод сделало Нацагентство по противодействию коррупции.

Они проверили образ жизни бывшего руководителя кибердепартамента СБУ. И никаких нарушений не нашли.

Проверка длилась с апреля по сентябрь этого года. НАПК установило, что стоимость имущества, приобретенного семьей Витюка после ноября 2019 года (с этого момента декларации чиновников проверяются НАПК), не превышает законных доходов семьи.

"По результатам мониторинга образа жизни не установлено несоответствие уровня жизни задекларированным им имуществу и доходам", – подчеркнули в НАПК.

Напомним, что вопросы к Витюку возникли после сюжета "Слидство.Инфо" в апреле. По мнению журналистов, квартира, купленная супругой чиновника, стоит дороже, чем указано в декларации. На самом деле, она приобретена по рыночной цене и без ремонта. А жена занимается предпринимательством, имея зарегистрированное ФЛП, доходы которого задекларированы, как того требует закон.

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Топ комментарии

  • Василь Васько 5a407c1e
    У Борисова-колишнього начальника Одеського ТЦК теж не виявляли порушень, бо дачі за 5 млн доларів в Іспанії,-це не порушення. Так і у цього вітюка
  • Ярослав Кийко
    В СБУ Ілля Вітюк 12 років, але гроші з'явились лише з початком повномасштабного...
    "Юлія Вітюк (дружина) відкрила ФОП одразу після того як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України. І відразу почала заробляти мільйони. Наприклад, у 2022 році бізнес-леді отримала понад 9 мільйонів гривень прибутку, а у 2023 році - майже 13,5 мільйонів гривень. Такі значні кошти Юлія Вітюк отримує за "юридичні послуги", які надає її ФОП. Тобто жінка заробляє понад 1 мільйон гривень щомісяця. Але якщо ви захочете працювати у Юлії і теж отримувати космічні гонорари, то є проблемка. Журналістам не вдалося знайти жодних даних щодо адреси або контактів її "фірми".
    І вишенька на торті - 4 квітня, у день виходу розслідування про генерала СБУ, декларації Вітюка прибрали з сайту НАЗК.
    А журналісту - повістку (але це не покарання, не переплутайте).
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Та не на фронті він, а в Києві. А це значить, що він свій для влади.

    13 вересня 2024

    https://x.com/EuroMaydan ЄвроМайдан

    Генерал СБУ Вітюк, якого голова СБУ Малюк відсторонив від посади і відправив на фронт після того як дружина Вітюка купила квартиру за $1,5 млн доларів під час повномасштабного вторгнення, чомусь виявився в Києві, а не на фронті.

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