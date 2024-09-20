Более 5 тысяч км² разминировано в Украине с начала полномасштабной войны, - Минобороны

С начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали уже 5308 квадратных километров украинской территории.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ход работ по разминированию обсудили на заседании Национального органа по вопросам противоминной деятельности под председательством первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

К мероприятию присоединились представители Минобороны, МВД, Минэкономики, Минреинтеграции, Государственной службы по вопросам труда, ГСЧС и других ведомств и предприятий, занимающихся вопросами противоминной деятельности.

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В Минобороны отметили, что сейчас гуманитарное разминирование осуществляется на 282 участках общей площадью 17,5 квадратных километров, из них 88 участков общей площадью 7,23 квадратных километра уже передано территориальным общинам.

Всего с начала года осуществлено нетехническое обследование в 59 территориальных громадах, 235 км² идентифицировано как вероятно загрязненные.

Кроме того, в соответствии с Планом выполнения мероприятий по очистке от взрывоопасных предметов земель сельскохозяйственного назначения было обследовано и разминировано 2059 км2. Эту территорию удалось вернуть к продуктивному использованию.

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Разминирование моря

В Минобороны также заявили, что на заседании внимание уделили также разминированию украинского моря: планируется, что в следующем году Украина получит еще три корабля разминирования, сейчас в наличии есть только два.

"Кроме того, эффективность разминирования морской территории возросла благодаря поддержке Германии, которая передала специальное оборудование для обнаружения и классификации взрывоопасных предметов", - добавили в оборонном ведомстве.