США могут ужесточить санкции против российской нефти, - Белый дом

США планируют ускорить процесс ужесточения санкций против России. Они, в частности, будут касаться нефти.

Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США должны в отношении России прилагать усилия в двух направлениях: разоружение российской военной машины и лишение ее финансовых поступлений", - отметил он.

Это, по словам Сингха, должно быть сделано путем ужесточения санкций и мер экспортного контроля.

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Он заявил, что третьи страны нарушают американские санкции в отношении поставок компонентов двойного назначения в РФ. Это, в частности, Китай, Индия, Турция, ОАЭ и другие страны.

Сингх считает, что снизить финансовые доходы РФ позволит контроль над ее поставками нефти.

"Приближается момент, когда можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, в отношении теневого флота, и объемов нефти, которые России разрешено поставлять на рынок", - пояснил он, добавив, что по этим направлениям США "стоит активизироваться".

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Напомним, ранее сообщалось, что ЕС введет новые санкции против серых торговцев российской нефтью.

Советник Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что США не будут ослаблять санкции против РФ, если Украина скажет, что это не соответствует ее стратегии