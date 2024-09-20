Чиновникам и военным запретили пользоваться Telegram на службе, - СНБО

Работникам органов госвласти, военным, работникам сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры, запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности. Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

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"Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.", - говорится в сообщении.

Так, с целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры.

Исключение составят лишь те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца сентября в Раду будет внесен законопроект о регулировании Telegram в Украине.

По данным издания Politico, Россия использует Telegram для связи на фронте и организации диверсий.

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