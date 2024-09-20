Новости

Умеров уволил двух заместителей Буданова: это решение с главой ГУР не согласовывали, - СМИ

15 98251
Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Буданова

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял решение об увольнении двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

По данным издания, Умеров вывел их в распоряжение.

Отмечается, что Зайцева и Остапенко освободили около недели назад.

Обоих называют людьми бывшего министра обороны, а сейчас посла в Словении Андрея Тарана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада уволила "слугу народа" Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности

По информации "Бабеля", с Будановым не советовались по поводу увольнения его заместителей и соответственно не согласовывали это решение.

Как сообщили источники издания, знакомые с ситуацией, такое решение приняли у Зеленского, чтобы ослабить Буданова.

Отметим, что полномочия увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны, а тот подчиняется президенту.

Читайте также: Кулебу уволили, потому что он раздражал Ермака. Глава ОП хотел большего контроля над МИД, - Politico

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Andrew Moon
    У нього відосіки кращі ніж у найвеличнішого?
  • Тонка червона лінія
    ГУР має підпорядковуватись Генштабу ЗСУ, а не якомусь цивільному "незнайці", що бездумно виконує будь-які капризи очільника ОПи.
    А так і до Буданова черга дійде, якщо і далі буде проводити успішні й гучні операції вглибині території пітьми.
  • Andrew Moon
    рішення ухвалили у Зеленського, щоб послабити Буданова.

     Опнять і плакать. Сільний Буданов угражал власті...
    А серйозно - дятел який армію бачив тільки в кіно звільняє розвідників щоб, млять, когось "послабити". Таке собі павуччя в банці...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости