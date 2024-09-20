Горсовет Одессы ждет разрешения от ЮНЕСКО для демонтажа памятника Пушкину, - Департамент культуры

Для сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре Одессы, городскому совету нужно получить ответ от ЮНЕСКО, поскольку этот монумент расположен в его охранной зоне.

Об этом в комментарии Укринформу заявил глава Департамента культуры и евроинтеграции Одесского городского совета Иван Липтуга, передает Цензор.НЕТ.

"Закон о деколонизации имеет ряд исключений, в частности, зоны объектов всемирного культурного наследия являются исключениями. То есть вся наша зона 618 Га подпадает под это. На любое действие там, от изменения планировки квартала до простой замены труб, нужен ответ от ЮНЕСКО", - сказал Липтуга.

По его словам, сейчас горсовет обратился с письмами в Министерство культуры и иностранных дел, а также коммуницировал с ЮНЕСКО относительно того, что делать дальше с памятниками в охранной зоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Латвии демонтируют памятники Пушкину и его музе Анне Керн

"Но ЮНЕСКО здесь тоже очень осторожная и забюрократизированная организация, поэтому быстро от них ответа мы не получим. Это очень долгая процедура. Мы пишем в Минкульт, они пишут в исполнительную компанию ЮНЕСКО в МИД, МИД отправляет это в Париж, и по такой же цепи ответ возвращается к нам",- добавил чиновник.

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что в городе таки снесут памятник Пушкину, чего так долго требовали от местных властей. По его словам, все соответствующие распоряжения уже подписаны. Эти документы уже разослали во все соответствующие структуры.

Читайте также: Мэр Харькова Терехов предлагает переименовать улицу Пушкинскую на Сковороды