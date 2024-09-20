Путин не поедет в Мексику на инаугурацию президента Шейнбаум, - МИД РФ

Российский диктатор Владимир Путин не полетит в Мексику на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум, вместо него на торжественную церемонию отправится назначенный представитель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью RTVI рассказал директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Как отмечается, официальное приглашение на инаугурацию мексиканского президента, которая запланирована на 1 октября, Путину направили в августе.

"Мы такое приглашение получили, мы благодарны мексиканской стороне за это. Президент РФ назначил своего представителя, о чем мы мексиканцев должным образом проинформировали. Там будет представитель президента, который будет представлять главу нашего государства", - сообщил Щетинин.

По его словам, "Москва действует в соответствии с существующей протокольной практикой и тем обязательствам, которые есть у российского лидера".

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Напомним, Мексика пригласила российского диктатора Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. Впоследствии Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента Шейнбаум, поскольку страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Вслед за этим Европейский Союз также попросил Мексику арестовать российского правителя Владимира Путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.

В свою очередь действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не сможет арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что МУС выдал ордер на арест Путина еще в прошлом году из-за депортации украинских детей в РФ. Таким образом он может быть арестован в странах-участницах Римского статута.