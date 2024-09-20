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Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд, - фон дер Ляйен

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Євросоюз надає Україні кредит на €35 мільярдів

Европейская комиссия выделяет для Украины кредит в размере 35 миллиардов евро в рамках обещания G7.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Непрерывные нападения России означают, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке ЕС. Это еще один большой вклад в восстановление Украины", - подчеркнула она.

Займ предоставляется в рамках плана G7 по привлечению средств за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

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Євросоюз надає Україні кредит на €35 мільярдів

Как сообщалось, Евросоюз намерен предоставить Украине новые кредиты на сумму до 40 млрд евро до конца года, независимо от участия США.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

В пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину.

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Топ комментарии

  • Тонка червона лінія
    https://t.me/taraspovidomlyae/52254 @ "Україна вже може виробляти по 16 одиниць САУ "Богдана" на місяць. Вартість однієї - приблизно 3 млн євро.
    Вона не має такої автоматизації, як САУ Caesar, і має ряд недоліків, але виробляється швидко, простіша в експлуатації, коштує дешевше і все одно надійна.".

    Крім того, Україна https://focus.ua/uk/*******-novosti/661052-v-ukrajini-rozroblyayut-buksiruvaniy-variant-155-mm-*******-bogdana-b-shcho-vidomo активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в $1,5-2 млн.



  • saimansay
    снова кацапи приємно завопят "мі терпіли"
  • Tierre
    Да насрати, хто там що приписав у заслуги - країна загинути може, а вам муляє, щоб якась зеля собі щось не приписала! Най він все що завгодно собі приписує, аби захисники України були добре озброєні.
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