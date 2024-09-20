Госбюджет-2025 в нынешнем виде принимать нельзя, это позорный документ, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко раскритиковал проект Госбюджета-2025.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Не верьте, когда вам скажут, что Верховная Рада сейчас очень напряженно работает для рассмотрения презентации бюджета. Зал пустой, а представителей "Европейской Солидарности" сейчас на 25% больше, чем представителей "Слуг народа". Потому что все решено не в стенах Верховной Рады", - отметил Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что в презентации Госбюджета-2025 на Дорожный фонд выделяют 43,2 млрд грн.

"Но это не все. Потому что здесь еще есть проценты по кредитам, когда раньше финансировали Дорожный фонд, а сегодня из карманов налогоплательщиков выхватывают и дальше финансируют. И не только из средств налогоплательщиков, но и из средств воинов. Потому что военный НДФЛ снова перераспределяют туда, где воруют. Вместо того, чтобы выполнить наше требование. Господин министр, прошу это учесть и зачислить НДФЛ там, где военные платят, на счет бригад. Они быстрее, эффективнее и без коррупции закупят на эти деньги", - обратился Порошенко к главе Министерства финансов.

"Найдите мужество и верните этот позорный документ правительству. Правительству за экономику - двойка, за политику - двойка, за оборону - двойка. В таком виде этот бюджет принимать нельзя", - подытожил пятый президент.

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