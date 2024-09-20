С 23 сентября в пункте пропуска "Корчева-Краковец" возможно усложнение движения, - Госпогранслужба

В Госпогранслужбе предупреждают о возможном осложнении движения в пункте пропуска на границе с Польшей из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаем внимание граждан, которые планируют пересекать границу в пункте пропуска "Корчева-Краковец". По информации, полученной от польской стороны, с 23 сентября планируется замена асфальтного покрытия в пределах пункта пропуска "Корчева" на направлении въезд в РП (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, работы могут вызвать осложнения движения и длительное время ожидания. Предварительно работы продлятся до начала ноября 2024 года.

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"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - добавили в ГПСУ.