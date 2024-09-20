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Ежедневно РФ выпускает по Украине минимум 100 КАБов, - Зеленский

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Зеленський про удари КАБами по Україні

Президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневно российские оккупанты выпускают по Украине не менее 100 КАБов.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия ни дня не прекращает террористические удары по нашим электростанциям, по другой нашей критической инфраструктуре. Только одних управляемых авиабомб по меньшей мере уже сотня ежедневно. В таких условиях для нас принципиально важно, чтобы поддержка Украины была на необходимом уровне. На таком уровне, который приближает восстановление безопасности и настоящего справедливого мира", - отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц из России, Ирана и Китая

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Топ комментарии

  • Andrew Moon
    Питання - де українські КАБи? Не можете протидіять так хоч відповідайте...
  • Kondrat 5cfec1bc
    Рахівник ти наш
  • Василь Довганенко ae825908
    Півтори місяці офіційно маємо Ф 16 і жодного збитого Су 34.
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