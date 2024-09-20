План победы рассчитан на быстрые решения наших партнеров до декабря, - Зеленский
План победы Украины, который будет представлен действующему президенту США Джо Байдену, должен сработать до декабря этого года. Процесс не следует затягивать.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно плана победы. Хотелось все же быть последовательным человеком. И все детали я буду обсуждать прежде всего с президентом США. Потому что в большинстве решения по плану зависят именно от него", - отметил глава государства.
Также это зависит от других союзников, однако есть пункты, которые должны поддержать США.
Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября до декабря месяца и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - подчеркнул Зеленский.
Также президент заявил, что Украина уже живет по "плану Б", поскольку она никогда не имела "плана А".
"Меня спросили: что будет, если Байден не поддержит ваш мирный план, есть ли у вас "план Б"? Я скажу честно, мы уже в "плане Б". Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было "плана А". Потому что "план А" был в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и ввести санкции против России", - добавил Зеленский.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".