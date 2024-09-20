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Энергетика, бомбоубежища, оружие: Зеленский рассказал, на что пойдут 35 млрд евро кредита от ЕС

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Зеленський розповів, куди витратять 35 млрд євро від ЄС

Президент Владимир Зеленский заявил, что предоставленный Еврокомиссией кредит в 35 млрд евро планируют потратить, в частности на энергетику, бомбоубежища и приобретение отечественного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Эти 35 миллиардов мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту, на бомбоубежища для детей в школах, садиках, университетах - это большой дефицит для нас", - объяснил президент.

Также, заявил Зеленский, деньги будут тратиться на оружие, прежде всего украинского производства.

"Дроны дальнобойные, ракеты. Наши дроны дальнобойные сегодня поражают врага. Они дешевле, чем у наших партнеров, но мы благодарны партнерам за то качественное оружие, которое они вводят. Поэтому часть этих средств мы готовы тратить и на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве", - добавил глава государства.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд.

Также фон дер Ляйен отмечала, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.

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Топ комментарии

  • Валерій Кваша
    Краще б ти пішов...!
  • Володимир Мик
    Зелені запланували:
    На 14,3 млрд гривень ЗРОСТУТЬ витрати на утримання всіх органів державної влади.
    Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
    Найбільше видатки зростуть:
    - на ПРОКУРАТУРУ - плюс 3,56 млрд грн;
    - на ПОДАТКОВУ - плюс 3,17 млрд грн;
    - на ФОНД ДЕРЖМАЙНА - плюс 2,07 млрд грн;
    - на СУДИ - плюс 1,64 млрд грн;
    - на БЕБ - плюс 0,6 млрд грн.
    Водночас Уряд заморозив соціальні стандарти - індексація пенсій та інших виплат не відбудеться. А на освіту видатки зменшаться.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    А можна контроль за цими грошами впровадити і всіх, хто хоч євроцент вкрав садити у в'язницю у ЄС?
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