Энергетика, бомбоубежища, оружие: Зеленский рассказал, на что пойдут 35 млрд евро кредита от ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что предоставленный Еврокомиссией кредит в 35 млрд евро планируют потратить, в частности на энергетику, бомбоубежища и приобретение отечественного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Эти 35 миллиардов мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту, на бомбоубежища для детей в школах, садиках, университетах - это большой дефицит для нас", - объяснил президент.

Также, заявил Зеленский, деньги будут тратиться на оружие, прежде всего украинского производства.

"Дроны дальнобойные, ракеты. Наши дроны дальнобойные сегодня поражают врага. Они дешевле, чем у наших партнеров, но мы благодарны партнерам за то качественное оружие, которое они вводят. Поэтому часть этих средств мы готовы тратить и на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве", - добавил глава государства.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд.

Также фон дер Ляйен отмечала, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.

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