Группа "Океан Эльзы" выпустила первый за 8 лет альбом "Той день"

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" презентовала новый альбом "Той день". Это первая пластинка музыкантов за последние восемь лет их творчества.

Об этом группа сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Альбом "Той день" стал десятым студийным альбомом группы ОЕ. В пластинку вошли 12 новых композиций.

Это и песня "Мукачево", клип на которую группа представила на днях, а также "Шиле", "Вогонь", "Без обид", "Песня песен" и другие.

Этот альбом ассоциируется у меня с пробуждением. С возвращением к себе после длительных поисков. Альбом недаром во многом похож на раннее творчество группы - он легкий, вдохновляющий и настоящий", - прокомментировал лидер группы Святослав Вакарчук.

Все композиции написаны в разный период: некоторые написаны недавно, а некоторые - 3-4 года назад.

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Символика обложки альбома

Как и в песне "Мукачево", на обложке альбома также есть отсылка к родному городу Вакарчука. На нем изображен стилизованный цветок сакуры, который, как объяснили музыканты, является "символом пробуждения жизни и ежегодного перерождения".

"Все эти песни мы выпускали с большой душой и с большой радостью, что теперь многие люди смогут наконец услышать то, над чем мы так долго работали", - добавили "Океан Эльзы".

Слушать новый альбом можно по ссылке.

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