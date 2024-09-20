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Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира, который сможет поставить точку в этой войне, - Зеленский

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Зеленський про другий Саміт миру

Нужно максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира, который сможет поставить точку в войне, которая никогда не станет тремя точками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

"Я хочу поблагодарить за нашу совместную работу ради реализации Формулы мира - единственный реальный формат завершения войны действительно справедливым и длительным миром. Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все в Европе одинаково заинтересованы в мире.

"Мир - это не замораживание войны, не любые манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет. Я в этом уверен. Я благодарен всем, кто нам помогает", - добавил президент.

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Напомним, в пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд.

Также фон дер Ляйен отмечала, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.

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Топ комментарии

  • Александр Юрьев d472b021
    Може я тупий, може ще щось зі мною не так, але я не розумію як на другому саміті миру закінчиться війна з урахуванням територіальної цілісності. Путін просто так віддасть 20% територій і ще репарації заплатить? Я не бачу ні однієї причини йому це робити. Поясніть хтось
  • Руслан Скрипник
    клініка... а міг би просто здати аналізи в свій час...
  • Dust
    пурга накрила Банкову....

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