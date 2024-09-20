Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на самолетах Alphajet во Франции

Во Франции завершила подготовку первая группа украинских пилотов на реактивных учебно-тренировочных самолетах Alphajet.

Об этом сообщили в генштабе армии Франции, информирует Цензор.НЕТ.

В Вооруженных силах Франции отметили, что украинские пилоты проходили подготовку с марта 2024 года.

Отмечается, что количество пилотов, прошедших соответствующий курс, соответствует оперативным потребностям Украины.

"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet", - говорится в сообщении.

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Там отметили, что центр Воздушных сил Франции готовит пилотов для удовлетворения оперативных потребностей Минобороны Украины с марта 2024 года.

Подготовка украинских летчиков является частью оборонной помощи от Франции.

Что известно об обучении на Alphajet?

Для летной подготовки пилотов используются переданные Бельгией модифицированные реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet. Они оснащены панелью приборов, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации этих самолетов и начала учебных полетов Воздушно-космическим силам Франции пришлось в последний момент остановить процесс вывода их из эксплуатации.

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После завершения обучения украинские летчики, как сообщалось, должны были отправиться в учебный центр в Румынии.