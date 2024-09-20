Новости

Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на самолетах Alphajet во Франции

9 14028
Франція завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet

Во Франции завершила подготовку первая группа украинских пилотов на реактивных учебно-тренировочных самолетах Alphajet.

Об этом сообщили в генштабе армии Франции, информирует Цензор.НЕТ.

В Вооруженных силах Франции отметили, что украинские пилоты проходили подготовку с марта 2024 года.

Отмечается, что количество пилотов, прошедших соответствующий курс, соответствует оперативным потребностям Украины.

"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

Там отметили, что центр Воздушных сил Франции готовит пилотов для удовлетворения оперативных потребностей Минобороны Украины с марта 2024 года.

Подготовка украинских летчиков является частью оборонной помощи от Франции.

Что известно об обучении на Alphajet?

Для летной подготовки пилотов используются переданные Бельгией модифицированные реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet. Они оснащены панелью приборов, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации этих самолетов и начала учебных полетов Воздушно-космическим силам Франции пришлось в последний момент остановить процесс вывода их из эксплуатации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Швеция обсудили возможность подготовки украинских боевых пилотов и оборонное сотрудничество, - Минобороны

После завершения обучения украинские летчики, как сообщалось, должны были отправиться в учебный центр в Румынии.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • MsSkifia f873ab28
    Варто зазначити, французькі пілоти добрі професіонали.
    Сподіваюсь, навчання прошло добре.
  • Bob Fayn
    це навчальні...типу Єврофайтер
    Альфаджет
  • Сергей Сергей b6462634
    То ви вчиталися, чи ні?
    Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16. Джерело:
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости