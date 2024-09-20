Еврокомиссия разработала план поддержки украинской энергетики в зимний период, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия разработала план поддержки украинской энергетики в зимний период, благодаря которому удастся покрыть более 25% энергетических потребностей зимой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Он (План поддержки украинской энергетики. - Ред.) предусматривает восстановление 2,5 ГВт энергомощностей, а также продолжение присоединения Украины к европейской энергетической сети. Кроме того, ЕС планирует экспортировать в Украину 2 ГВт электроэнергии и обеспечить стабильное энергоснабжение во всех регионах2, - отметила фон дер Ляйен.

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По ее словам, благодаря этому удастся покрыть более 25% энергетических потребностей зимой.

"Сейчас мы отправляем мобильные газовые турбины, солнечные панели. Также мы обсуждали вопросы, касающиеся защиты электростанций", - добавила президент Еврокомиссии.

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Напомним, в пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину. Она заявила, что Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд.

Ранее также сообщалось, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.