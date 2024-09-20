На следующей неделе седьмой раз встречусь с Зеленским, благосклонность к Украине непреклонна, - Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заявила о приверженности к украинскому народу накануне встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"На следующей неделе в Белом доме я седьмой раз встречусь с президентом Украины Зеленским. Мы с президентом Байденом четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", - подчеркнула Харрис.

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

Читайте: Союзники Харрис размещают в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины, - Politico