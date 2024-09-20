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На следующей неделе седьмой раз встречусь с Зеленским, благосклонность к Украине непреклонна, - Харрис

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Гарріс заявила, що прихильна до України

Вице-президент США Камала Харрис заявила о приверженности к украинскому народу накануне встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"На следующей неделе в Белом доме я седьмой раз встречусь с президентом Украины Зеленским. Мы с президентом Байденом четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", - подчеркнула Харрис.

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

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Топ комментарии

  • Вася Путлер
    один піздьож . едина підтримка України це атакамси , томагавки та дозвіл бити їми по всієї теріторіїї кацапстану . + еальні сакції відкючення РФ від інтернету . остальноое белий шум як гоориться
  • Ihor S.
    Підтримуемо і голосуемо за Гарріс
  • саша паламарчук
    хочеш наркомана в живу побачити?
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